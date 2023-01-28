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В Telegram появились новые функции

В Telegram появились новые функции В последней бета-версии Telegram для Android и iOS был добавлен конструктор аватаров для кастомизации личного профиля, группы или канала.
ИКТ
28 января 2023 г. 06:28
В Telegram появились новые функции

В последней бета-версии Telegram для Android и iOS был добавлен конструктор аватаров для кастомизации личного профиля, группы или канала.

Как передает Report со ссылкой на тelegram-канал Beta Info, конструктор позволяет устанавливать анимированные кастомные эмодзи или стикеры на градиентном фоне в качестве аватара. Отмечается, что выбор кастомных эмодзи будет доступен даже пользователям без подписки Telegram Premium.

Также в бета-версиях было обнаружено разделение эмодзи на несколько категорий. Эта вкладка расположилась в поисковой строке в панели эмодзи, стикеров, GIF, реакций и статусов. Нововведение призвано упростить поиск нужных смайликов и стикеров по смыслу.

Вместе с тем в мессенджере появилась возможность автоматического перевода всех сообщений и постов в чате или канале. Такая возможность будет доступна пользователям Telegram Premium. Соответствующая кнопка будет появляться, если сообщения на экране будут написаны на языке, отличном от системного.

Когда вышеперечисленные нововведения появятся в стабильных сборках Telegram, не сообщается.

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