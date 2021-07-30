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В Telegram появились новые функции

В Telegram появились новые функции В Telegram появились новые возможности.
ИКТ
30 июля 2021 г. 22:14
В Telegram появились новые функции

В Telegram появились новые возможности.

Как передает Report со ссылкой на сайте мессенджера, теперь, находясь в режиме видеоконференции, до 30 участников могут одновременно транслировать видео с камеры или изображение с экрана. Кроме того, видеоконференции начали поддерживать до 1000 зрителей - благодаря этому через Telegram можно смотреть трансляции лекций, концертов и других массовых мероприятий.

"Видеосообщения позволяют быстро поделиться с друзьями тем, что происходит вокруг, не сохраняя в телефоне лишних видеозаписей. С сегодняшнего дня качество и разрешение изображения увеличено - а если нажать на полученное видеосообщение, оно развернется на всю ширину чата", - сказано в релизе.

Также видеосообщение можно перемотать назад или вперед, нажав на паузу. Обновленная версия приложения позволит замедлить или ускорить видеозапись, выбрав скорость 0.5, 1.5 или 2Х.

С сегодняшнего дня транслировать экран можно как в групповых видеозвонках, так и в звонках между двумя пользователями. При этом транслируется не только изображение, но и звук устройства.

Кроме того, в приложении Telegram для компьютеров появился редактор изображений появился: перед отправкой фотографии или скриншота можно кадрировать или повернуть изображение, добавить к нему рисунок или стикер.

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