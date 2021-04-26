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В Telegram появилась возможность принимать платежи в любом чате

В Telegram появилась возможность принимать платежи в любом чате Платформа для платежей открытая и бесплатная – Telegram не берёт комиссии и не хранит платежную информацию
ИКТ
26 апреля 2021 г. 21:03
В Telegram появилась возможность принимать платежи в любом чате

Продавцы получили возможность принимать платежи кредитными картами в любом чате мессенджера Telegram.

Как передает Report,об этом сообщается в блоге компании.

"Платёжные боты существуют в Telegram с 2017 года. С их помощью можно безопасно оплачивать товары и услуги вроде доставки пиццы, не покидая приложения. С сегодняшнего дня продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для оплаты можно использовать любое приложение, в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин.

"Платформа для платежей открытая и бесплатная – Telegram не берёт комиссии и не хранит платежную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу, чтобы он мог отправить товар", — говорится в сообщении.

Подключить свой магазин к платформе платежей можно без согласования с Telegram. Все подробности доступны в технической документации для разработчиков.

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