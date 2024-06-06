О нас

В Telegram появилась внутренняя валюта

В Telegram появилась внутренняя валюта В системе обмена сообщениями Telegram появилась внутренняя валюта для оплаты цифровых услуг и товаров в мини-приложениях.
ИКТ
6 июня 2024 г. 23:35
В Telegram появилась внутренняя валюта

В системе обмена сообщениями Telegram появилась внутренняя валюта для оплаты цифровых услуг и товаров в мини-приложениях.

Как передает Report, об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

"Сегодня знаменательный день, мы запускаем Telegram Stars - способ оплаты цифровых услуг в мини-приложениях", - заявил Дуров.

По его словам, с помощью Telegram Stars можно приобрести электронные книги, курсы, различные предметы в играх в приложениях на Android и iOS и многое другое. Кроме того, валюта конвертируется в Toncoin через платформу Fragment.

Также новую валюту можно будет использовать для покупки рекламы приложений в Telegram на льготных условиях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Азербайджане пройдет Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций
ФотоВ Азербайджане пройдет Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций
6 июня 2024 г. 16:32
В Азербайджане создана платформа мониторинга реализации плана действий по кибербезопасности
В Азербайджане создана платформа мониторинга реализации плана действий по кибербезопасности
6 июня 2024 г. 13:14
Турал Мамедов: Мы активно участвуем в обеспечении информационной безопасности COP29
Турал Мамедов: Мы активно участвуем в обеспечении информационной безопасности COP29
6 июня 2024 г. 12:58
Госслужба: ИИ используется в качестве технологии шантажа
Госслужба: ИИ используется в качестве технологии шантажа
6 июня 2024 г. 12:23
Госслужба: В Азербайджане возросло количество кибератак на госучреждения
Госслужба: В Азербайджане возросло количество кибератак на госучреждения
6 июня 2024 г. 10:57
Рахид Алекперли: Азербайджан должен быть готов к кибервойнам
Рахид Алекперли: Азербайджан должен быть готов к кибервойнам
6 июня 2024 г. 10:43
Соцсеть X создаст аналогичную TikTok платформу для потокового видео
Соцсеть "X" создаст аналогичную TikTok платформу для потокового видео
5 июня 2024 г. 18:21
Госслужба с начала года выявила бреши в безопасности 348 инфоресурсов госучреждений
Госслужба с начала года выявила бреши в безопасности 348 инфоресурсов госучреждений
5 июня 2024 г. 16:16
Число кибератак на госструктуры Азербайджана уменьшилось на 37%
Число кибератак на госструктуры Азербайджана уменьшилось на 37%
5 июня 2024 г. 15:15
В Азербайджане на 69% сократилось количество переданных госструктурам доменов
В Азербайджане на 69% сократилось количество переданных госструктурам доменов
5 июня 2024 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi