В Telegram появилась новая функция

В бета-версии клиента Telegram для macOS появился конструктор аватаров, который позволяет пользователям разнообразить оформления своих профилей.

В бета-версии клиента Telegram для macOS появился конструктор аватаров, который позволяет пользователям разнообразить оформления своих профилей.

Как передает Report, об этом сообщает сетевое издание "Код Дурова" .

Конструктор позволяет ставить на аватар не только свои фотографии и готовые изображения, скачанные из интернета, но и создавать картинки непосредственно в приложении. С помощью новой функции в качестве иллюстрации профиля можно поставить эмодзи, выбрать фон изображения или добавить текст в стиле стандартных заглушек, которые появляются в аккаунтах пользователей без аватара. Кроме того, вместо фото профиля теперь можно поставить стикер из любой коллекции, которая есть у пользователя.

Редактор аватаров находится в пункте настроек - "Изменить профиль". Новая опция, которая там появилась, называется "Кастомизация".

О том, когда конструктор изображений выйдет из стадии бета-тестирования, не сообщается. Однако автор издания "Код Дурова" отметил, что редактор работает еще не очень стабильно.