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В Telegram появилась новая функция

В Telegram появилась новая функция В бета-версии клиента Telegram для macOS появился конструктор аватаров, который позволяет пользователям разнообразить оформления своих профилей.
ИКТ
24 апреля 2022 г. 20:54
В Telegram появилась новая функция

В бета-версии клиента Telegram для macOS появился конструктор аватаров, который позволяет пользователям разнообразить оформления своих профилей.

Как передает Report, об этом сообщает сетевое издание "Код Дурова".

Конструктор позволяет ставить на аватар не только свои фотографии и готовые изображения, скачанные из интернета, но и создавать картинки непосредственно в приложении. С помощью новой функции в качестве иллюстрации профиля можно поставить эмодзи, выбрать фон изображения или добавить текст в стиле стандартных заглушек, которые появляются в аккаунтах пользователей без аватара. Кроме того, вместо фото профиля теперь можно поставить стикер из любой коллекции, которая есть у пользователя.

Редактор аватаров находится в пункте настроек - "Изменить профиль". Новая опция, которая там появилась, называется "Кастомизация".

О том, когда конструктор изображений выйдет из стадии бета-тестирования, не сообщается. Однако автор издания "Код Дурова" отметил, что редактор работает еще не очень стабильно.

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