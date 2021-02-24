В Telegram появилась новая функция

В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, в группах включать такую функцию смогут только администраторы.

В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, в группах включать такую функцию смогут только администраторы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в блоге мессенджера.

"В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона. Кроме того, количество участников в группах теперь не ограничено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В таком режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки. В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений смогут только администраторы.