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В Telegram появилась новая функция

В Telegram появилась новая функция В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, в группах включать такую функцию смогут только администраторы.
ИКТ
24 февраля 2021 г. 07:44
В Telegram появилась новая функция

В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, в группах включать такую функцию смогут только администраторы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в блоге мессенджера.

"В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона. Кроме того, количество участников в группах теперь не ограничено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В таком режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки. В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений смогут только администраторы.

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