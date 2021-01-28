В Telegram добавят опцию, которая понравится пользователям WhatsApp

Мессенджер Павла Дурова Telegram скоро получит возможность переносить историю сообщений из других сервисов

Мессенджер Павла Дурова Telegram скоро получит возможность переносить историю сообщений из других сервисов.

Как передает Report, о новой опции сообщает Telegram Info.

Некоторые пользователи устройств на iOS случайно получили обновление клиента Telegram до версии 7.4. В нем и содержалась функция, которая дает возможность импортировать истории из других популярных мессенджеров, например, WhatsApp и Viber.

Опцию, как утверждают источники, включили на iPhone случайно, после чего отозвали до проверки новой версии для Android. Фактически, это означает, что возможность импортировать сообщения из мессенджеров-конкурентов в Telegram появится в самое ближайшее время.