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В Telegram добавят опцию, которая понравится пользователям WhatsApp

В Telegram добавят опцию, которая понравится пользователям WhatsApp Мессенджер Павла Дурова Telegram скоро получит возможность переносить историю сообщений из других сервисов
ИКТ
28 января 2021 г. 11:58
В Telegram добавят опцию, которая понравится пользователям WhatsApp

Мессенджер Павла Дурова Telegram скоро получит возможность переносить историю сообщений из других сервисов.

Как передает Report, о новой опции сообщает Telegram Info.

Некоторые пользователи устройств на iOS случайно получили обновление клиента Telegram до версии 7.4. В нем и содержалась функция, которая дает возможность импортировать истории из других популярных мессенджеров, например, WhatsApp и Viber.

Опцию, как утверждают источники, включили на iPhone случайно, после чего отозвали до проверки новой версии для Android. Фактически, это означает, что возможность импортировать сообщения из мессенджеров-конкурентов в Telegram появится в самое ближайшее время.

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