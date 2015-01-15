В связи с финансовыми убытками "Sony" выставит на продажу подразделения мобильных телефонов и телевизоров

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Руководство японской компании "Sony" обсуждает вероятность продажи работающих с убытком подразделений телевизоров и мобильных телефонов.

Как сообщает Report, в конце 2013-2014-го финансового года убытки "Mobile Products & Communications" и "Imaging Products & Solutions" составили 1 млрд. долларов. Затем финансовые показатели немного улучшились, после чего стал обсуждаться вопрос их продажи или сохранения.

Согласно прогнозам, убыток завершающегося в марте финансового года составит 1,9 млрд. долларов.

Отметим, что в феврале 2014 года "Sony" продала занимающееся продажей ноутбуков подразделение "Vaio", а подразделение телевизоров отделилось самостоятельно. В результате структурных изменений сокращено 5 тыс. работников.