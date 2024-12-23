В Сумгайыте открылся инновационный центр

Сегодня состоялась церемония открытия Сумгайытского инновационного центра.

Сегодня состоялась церемония открытия Сумгайытского инновационного центра.

Как сообщает Report, центр был учрежден Агентством инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отметим, что Сумгайытский инновационный центр общей площадью 750 кв. метров включает в себя офисные помещения, компьютерные комнаты, лабораторию прототипирования, конференц-залы, зоны отдыха и др. В центре будут реализовываться различные инновационные проекты.

Стартапы получат возможность участвовать в программах инкубации и акселерации, представлять свои проекты, проводить встречи с инвесторами.