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В Азербайджане отменяются ограничения на интернет

В Азербайджане отменяются ограничения на интернет Временное ограничение интернета в нашей стране с целью предотвращения широкомасштабных провокаций, киберинцидентов со стороны Армении, будет снято 12 ноября 2020 года, за исключением территорий, освобожденных от оккупации и бывших прифронтовых территорий.
ИКТ
11 ноября 2020 г. 20:44
В Азербайджане отменяются ограничения на интернет

Временное ограничение интернета в нашей стране с целью предотвращения широкомасштабных провокаций, киберинцидентов со стороны Армении, будет снято 12 ноября 2020 года, за исключением территорий, освобожденных от оккупации и бывших прифронтовых территорий.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальных сетях сообщил министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

Он выразил благодарность многомиллионным пользователям интернета Азербайджана за понимание, связанное с ограничением интернета за прошедший период.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий 27 сентября 2020 года ввело ограничения на интернет по всей стране.

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