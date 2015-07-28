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    В Стамбуле обсудили механизм создания международного тюркского канала

    Этот вопрос будет рассмотрен на встрече министров в Астане

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Стамбуле состоялась 3-я встреча координационной группы по созданию международного тюркского новостного канала (ITNC).

    Как передает Report со ссылкой на сообщение Тюркского совета, на встрече участвовали представители национальных ТВ каналов и соответствующих государственных структур Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции.

    На встрече стороны обсудили детали аспектов предварительного концептуального соглашения, такие как бюджет и механизмы создания ITNC.

    Было достигнуто соглашение, что документ будет представлен на рассмотрение соответствующих министерств стран-членов Тюркского совета на министерском заседании, который состоится 18 августа в Астане.

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