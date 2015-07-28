В Стамбуле обсудили механизм создания международного тюркского канала

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Стамбуле состоялась 3-я встреча координационной группы по созданию международного тюркского новостного канала (ITNC).

Как передает Report со ссылкой на сообщение Тюркского совета, на встрече участвовали представители национальных ТВ каналов и соответствующих государственных структур Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции.

На встрече стороны обсудили детали аспектов предварительного концептуального соглашения, такие как бюджет и механизмы создания ITNC.

Было достигнуто соглашение, что документ будет представлен на рассмотрение соответствующих министерств стран-членов Тюркского совета на министерском заседании, который состоится 18 августа в Астане.