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В США увидели угрозу для нацбезопасности в прокладке интернет-кабеля с Кубой

В США увидели угрозу для нацбезопасности в прокладке интернет-кабеля с Кубой Комитет по оценке иностранного участия в телекоммуникационном секторе в США (известен также под названием "Группа Телеком") при Минюсте рекомендовал Федеральной телекоммуникационной комиссии отклонить идею прокладки подводного интернет-кабеля между США и
ИКТ
1 декабря 2022 г. 11:30
В США увидели угрозу для нацбезопасности в прокладке интернет-кабеля с Кубой

Комитет по оценке иностранного участия в телекоммуникационном секторе в США (известен также под названием "Группа Телеком") при Минюсте рекомендовал Федеральной телекоммуникационной комиссии отклонить идею прокладки подводного интернет-кабеля между США и Кубой.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают американские СМИ.

Участники "Группы Телеком" считают, что эта идея порождает обеспокоенность, связанную с национальной безопасностью, поскольку на территории Кубы базовая станция и системы распределения будут находиться в ведении государственной телекоммуникационной компании ЭТЕКСА.

В связи с этим в "Группе Телеком" считают, что Куба сможет получать доступ к американским конфиденциальным данным, которые могли бы проходить и по этому кабелю тоже.

В настоящее время Федеральная телекоммуникационная комиссия изучает полученные рекомендации.

Система подводных кабелей передачи данных ARCOS-1 соединяет США с 14 странами Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки. Планировалось расширение системы через подключение к ней базовой станции в Кохимаре (предместье Гаваны).

В настоящее время Куба подключена к интернету через низкоскоростной подводный кабель ALBA-1, который связывает страну с Венесуэлой.

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