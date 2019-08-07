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В США устранена искаженная информация о Нагорном Карабахе

В США устранена искаженная информация о Нагорном Карабахе

На интернет-странице детского журнала National Geographic Kids, издаваемого Национальным географическим обществом США – всемирно известной научной и образовательной организацией, было допущено серьезное искажение информации об Азербайджане. Так, на карте Азербайджанской Республики, размещенной в публикации о нашей стране, оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана был выделен другим цветом.

Как сообщили Report в министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ), в связи с этим МТСВТ совместно с посольством Азербайджана в США предприняло оперативные меры. В результате было устранено искажение карты Азербайджана.

Благодаря своевременному вмешательству МТСВТ и посольства Азербайджана в США на интернет-странице упомянутого журнала карта Азербайджана изображена точно, с соблюдением ее территориальной целостности.

С помощью этой ссылки (https://bit.ly/2T9FXAo) можно ознакомиться с картой Азербайджана и соответствующей информацией.

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