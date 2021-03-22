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В США смогут следить почти за каждым автомобилем в мире

В США смогут следить почти за каждым автомобилем в мире В США разрабатывается система, которая анализирует записи о местоположении автомобилей почти со всего мира (кроме Кубы и КНДР)
ИКТ
22 марта 2021 г. 04:23
В США смогут следить почти за каждым автомобилем в мире

В США разрабатывается система, которая анализирует записи о местоположении автомобилей почти со всего мира (кроме Кубы и КНДР).

Как передает Report, это следует из письма, распространенного американской компанией The Ulysses Group.

По данным организации, с помощью этих данных можно в реальном времени отслеживать местоположение всех машин, оборудование которых имеет выход в интернет.

Эксперты отмечают, что датчики программы собирают разную информацию о транспортном средстве: состояние подушки безопасности, температура двигателя, местоположение и др. Полученные данные, как правило, передаются автопроизводителю и разработчику телематического оборудования, однако при определенных обстоятельствах они могут попасть и в распоряжение третьих лиц.

Ранее The Ulysses Group распространила письмо, согласно которому ежемесячно компания может собирать более 15 млрд автомобильных геопозиций почти со всего мира. Как отметили в организации, одним из потенциальных клиентов данной системы является правительство США, так как продукт может быть полезен для разведки страны.

Новый проект еще не продан американскому правительству.

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