В США оштрафовали Samsung на 400 млн долларов за нарушение патента

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Окружной суд Техаса наложил штраф в размере 400 млн долларов на южнокорейскую компанию Samsung за нарушение патента, принадлежащего бюро Корейского института передовых технологий (KAIST IP US), передает Report со ссылкой на "Известия".

Группа компаний нарушила соглашение между KAIST и производителем компьютерных компонентов Intel на производство транзистора по технологии FinFet, позволяющей увеличить производительность микрочипа и одновременно уменьшить его энергопотребление.

При этом представители Samsung с сожалением отреагировали на иск и заявили, что компания разрабатывала технологию вместе с Корейским институтом и, таким образом, это нельзя считать нарушением прав. Ответчик собирается обжаловать решение окружного суда Техаса.