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    В США четырех мобильных операторов заподозрили в сговоре

    Операторы вступили в сговор, пытаясь помешать выйти на рынок технологии, которая позволяет менять операторов без смены SIM-карты

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Минюст США заподозрил четырех главных операторов мобильной связи в сговоре, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    По данным телеканала CNBC, ведомство в феврале этого года направило письма операторам AT&T, Verizon, T-Mobile и Sprint.

    Минюст подозревает, что операторы вступили в сговор, пытаясь помешать выйти на рынок технологии, которая позволяет менять операторов без смены SIM-карты.

    По информации The New York Times, расследование началось после жалобы одного производителя мобильных устройств и одного из операторов.

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