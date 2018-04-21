В США четырех мобильных операторов заподозрили в сговоре

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Минюст США заподозрил четырех главных операторов мобильной связи в сговоре, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По данным телеканала CNBC, ведомство в феврале этого года направило письма операторам AT&T, Verizon, T-Mobile и Sprint.

Минюст подозревает, что операторы вступили в сговор, пытаясь помешать выйти на рынок технологии, которая позволяет менять операторов без смены SIM-карты.

По информации The New York Times, расследование началось после жалобы одного производителя мобильных устройств и одного из операторов.