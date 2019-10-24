В США группу банкиров и трейдеров обвинили в торговле инсайдерской информацией

Прокуратура Манхэттена предъявила обвинения в торговле инсайдерской информацией шестерым участникам глобальной сети, использовавшим инсайдерскую информацию для личного обогащения.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", в числе обвиняемых инвестиционные банкиры Брайан Коэн (вице-президент Goldman Sachs), Бенджамин Тейлор (бывший сотрудник Moelis) и Дарина Виндзор (бывшая сотрудница Centerview), трейдеры Джозеф эль-Хури и Георгиос Никас, а также сын члена совета директоров компании Ariad Pharmaceuticals Телемак Лавидас.

По данным ФБР, которое также занималось этим делом, сеть действовала с декабря 2012 по февраль 2018 года, и за это время ее участники заработали десятки миллионов долларов на продаже инсайдерской информации. Банкиры незаконным путем добывали конфиденциальные документы о предстоящих корпоративных сделках с участием в основном фармацевтических компаний, продавали эту информацию посредникам, а те — трейдерам в разных странах мира. Попутно сливали информацию о предстоящих сделках в СМИ, пытаясь повлиять на движение акций участвующих в сделке компаний. Посредники в благодарность за информацию перечисляли банкирам крупные суммы, дарили дорогие вещи, оплачивали им гостиницы, отдых на курортах и другие услуги.