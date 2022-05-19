В SpaceX вывели на орбиту 53 спутника Starlink

Компания SpaceX осуществила в среду запуск очередной партии интернет-спутников Starlink.

Компания SpaceX осуществила запуск очередной партии интернет-спутников Starlink.

Как передает Report, об этом сообщила компания SpaceX.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 53 спутниками, предназначенными для обеспечения доступа в интернет, состоялся с космодрома Канаверал во Флориде. Компания отмечает, что для многоразовой ракеты-носителя это пятый запуск.

SpaceX осуществляет космические запуски на регулярной основе, предыдущий старт спутников Starlink состоялся 13 мая.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Компания SpaceX начала реализацию проекта в феврале 2018 года. Первоначально планировалось, что созвездие Starlink будет состоять из 12 тысяч аппаратов, в 2019 году компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч спутников.