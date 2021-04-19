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В смартфонах скоро появятся "шпионские" селфи-камеры

В смартфонах скоро появятся "шпионские" селфи-камеры Компании Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, ZTE и Meizu представят телефоны с новыми селфи-камерами под дисплеем во второй половине года
ИКТ
19 апреля 2021 г. 17:55
В смартфонах скоро появятся шпионские селфи-камеры

Подэкранные фронтальные камеры, которые практически незаметны взгляду пользователя, будут массово внедряться в смартфоны уже в 2021 году.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил известный инсайдер Ice universe.

Ожидается, что компании Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, ZTE и Meizu представят телефоны с новыми селфи-камерами под дисплеем во второй половине года. Устройства от Samsung и Oppo, использующие подоконный датчик, будут складными, а первым Xiaomi с этой технологией станет Mi Mix 4.

Новая технология предполагает использование на участке дисплея, под которым располагается фотосенсор, комбинации из органических и неорганических материалов. Это делает небольшую площадь прозрачной для камеры, но на глаз неотличимой от всего остального экрана.

Одним из первых таких смартфонов стал ZTE Axon 20 5G, выпущенный осенью 2020 года. Однако модель оказалась не очень удачной — подэкранная камера была раскритикована из-за посредственного качества съемки, которое сравнивали с кнопочными телефонами из нулевых.

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