В следующем году состоится фестиваль ”Robotex Нахчыван"

В следующем году состоится фестиваль ”Robotex Нахчыван".

В следующем году состоится фестиваль ”Robotex Нахчыван".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, между компанией ”Robotex Turkiyə“ и Нахчыванским государственным университетом подписан протокол о сотрудничестве.

С этой целью основатели компании ”Robotex Turkiyə" Орхан Чевик, Нилай Эр, Гюрджан Локман и технический координатор Гюркан Локман посетили Нахчыванский государственный университет (НГУ).

На встрече ректор вуза Эльбрус Исаев рассказал о специальностях, подготовка по которым ведется в университете и предложил использовать опыт Турции в области робототехники, привлечь к учебному процессу в НГУ специалистов из братской страны.

Один из основателей ”Robotex Turkiyə" Орхан Чевик подробно рассказал о компании и поделился своими мыслями о будущем направлении деятельности.

Затем между обеими сторонами был подписан протокол о совместном сотрудничестве. В соглашении отмечается, что компания ”Robotex Turkiyə" будет оказывать поддержку в организации фестиваля и чемпионата робототехники в Нахчыване.

Фестиваль “Robotex Нахчыван” будет организован при представительстве Нахчыванского государственного университета в феврале следующего года.