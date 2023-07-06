О нас

В следующем году состоится фестиваль ”Robotex Нахчыван"

В следующем году состоится фестиваль ”Robotex Нахчыван" В следующем году состоится фестиваль ”Robotex Нахчыван".
ИКТ
6 июля 2023 г. 20:26
В следующем году состоится фестиваль ”Robotex Нахчыван

В следующем году состоится фестиваль ”Robotex Нахчыван".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, между компанией ”Robotex Turkiyə“ и Нахчыванским государственным университетом подписан протокол о сотрудничестве.

С этой целью основатели компании ”Robotex Turkiyə" Орхан Чевик, Нилай Эр, Гюрджан Локман и технический координатор Гюркан Локман посетили Нахчыванский государственный университет (НГУ).

На встрече ректор вуза Эльбрус Исаев рассказал о специальностях, подготовка по которым ведется в университете и предложил использовать опыт Турции в области робототехники, привлечь к учебному процессу в НГУ специалистов из братской страны.

Один из основателей ”Robotex Turkiyə" Орхан Чевик подробно рассказал о компании и поделился своими мыслями о будущем направлении деятельности.

Затем между обеими сторонами был подписан протокол о совместном сотрудничестве. В соглашении отмечается, что компания ”Robotex Turkiyə" будет оказывать поддержку в организации фестиваля и чемпионата робототехники в Нахчыване.

Фестиваль “Robotex Нахчыван” будет организован при представительстве Нахчыванского государственного университета в феврале следующего года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоGələn il “Robotex Naxçıvan” festivalı keçiriləcək

Самое читаемое

ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
29 июня 2023 г. 23:26
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
30 июня 2023 г. 11:32
В Украине погиб американский доброволец
В Украине погиб американский доброволец
3 июля 2023 г. 03:17
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
3 июля 2023 г. 18:43
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
4 июля 2023 г. 12:20
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
4 июля 2023 г. 22:43
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
5 июля 2023 г. 15:20
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
5 июля 2023 г. 17:39
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
5 июля 2023 г. 22:52
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
6 июля 2023 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi