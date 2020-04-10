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В Сингапуре запретили проводить школьные уроки через Zoom

​В Сингапуре запретили проводить школьные уроки через Zoom

Министерство образования Сингапура запретило проведение школьных занятий через платформу Zoom после того, как один из уроков был взломан хакерами, разместившими порнографические картинки.

"Проведение онлайн-занятий продолжится, но будут выбраны другие ресурсы".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства. По словам руководителя отдела образовательных технологий Арона Ло, "преподаватели повторно получили инструкцию, как необходимо безопасно проводить уроки при использовании подобных платформ". Сотрудники ведомства также "проведут консультации с представителями сервиса Zoom для выработки необходимых мер безопасности", - добавил Ло.

Инцидент произошел в одной из средних школ города-государства 8 апреля - в первый день, когда в местных школах были приостановлены занятия и началось дистанционное обучение. Платформу Zoom продолжают использовать различные государственные ведомства Сингапура, также проводятся регулярные брифинги руководителей межведомственной рабочей группы по предотвращению распространения COVID-19.

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