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В Сингапуре хакеры похитили персональные данные около 6 млн пользователей

В Сингапуре хакеры похитили персональные данные около 6 млн пользователей Хакеры похитили персональные данные примерно 5,9 млн пользователей агрегатора по бронированию гостиниц в Юго-Восточной Азии RedDoorz.
ИКТ
15 ноября 2021 г. 12:07
В Сингапуре хакеры похитили персональные данные около 6 млн пользователей

Хакеры похитили персональные данные примерно 5,9 млн пользователей агрегатора по бронированию гостиниц в Юго-Восточной Азии RedDoorz.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Комиссия по защите персональных данных Сингапура.

"Комиссия оштрафовала компанию-оператора на 74 тыс. сингапурских долларов (54,7 тыс. долларов США) за необеспечение безопасности персональных данных", - указывается в заявлении ведомства. "Это стало крупнейшей утечкой персональных данных с момента вступления в силу соответствующего законодательства", - отметили в комиссии.

Как рассказали в ведомстве, хакеры похитили имена клиентов RedDoorz, их контактные номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, а также зашифрованные пароли к учетным записям о бронированиях.

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Версия на азербайджанском языке Hakerlər hotel operatorunun milyonlarla istifadəçisinin şəxsi məlumatlarını oğurlayıb

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