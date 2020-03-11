В Швеции оштрафовали Google за нарушение прав пользователей

Шведская Инспекция по защите данных оштрафовала компанию Google на 75 млн крон (8,3 млн долларов США) за нарушение Общего регламента защиты данных (Global data protection regulation, GDPR).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе ведомства.

"Причина - нарушения компании Google в отношении права [пользователей] на удаление результатов поиска", - говорится в сообщении.

"Общий регламент по защите данных повышает требование к организациям, ведущим сбор и обработку персональных данных, и укрепляет права граждан. Одним из важных здесь является право пользователя на удаление результатов поиска. Сейчас мы видим, что Google не соблюдает это право", - приводит телеканал SVT слова генерального директора Инспекции по защите данных Лены Линдгрен Шелин.

Еще в 2017 году шведское ведомство предписало Google удалять результаты поиска пользователей. В частности, те, что содержат такие личные данные, как имена, или являются несущественными. Однако в ходе проверки в 2018 году выяснилось, что предписание выполнено не было, в связи с чем Инспекция приняла решение о наложении на Google штрафа.

У компании есть три недели на обжалование этого решения.