В Сети появились изображения прототипа нового iPhone - ФОТО

Латвийский дизайнер Вениамин Гескин опубликовал в твиттере изображение прототипа iPhone, который Apple может представить в 2020 году, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Судя по концепту, смартфон лишится "челки" в верхней части экрана. Камера, датчики освещенности и приближения, динамик, микрофон и точечный проектор будут находиться в тонкой рамке корпуса, обрамляющей дисплей по периметру.

Диагональ экрана составит 6,7 дюймов.Вениамин Гескин рисует рендеры гаджетов, опираясь на информацию о грядущих новинках IT-рынка, полученную от источников. Дизайнер стал первым, кто показал максимально близкий к оригиналу прототип iPhone X. Он также публиковал в микроблоге эксклюзивные фото макетов iPhone XS.В начале сентября Apple представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Exclusive: One of the 2020 iPhone prototypes has 6.7-inch display with Face ID and TrueDepth camera system housed in the top bezel. pic.twitter.com/sAJE7J12ty