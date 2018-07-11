В сети появилась фотография Samsung Galaxy Note 9

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Новый смартфон Galaxy Note 9 будет похож на своего предшественника Galaxy Note 8, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Издание Androidheadlines.com утверждает, что опубликованные фотографии являются официальным рендером нового Samsung. Отмечается, что дизайн устройства не претерпел значительных изменений: Note 9 также имеет скругленные края и небольшие рамки по краям экрана.

По информации портала, разработчики Galaxy Note 9 изменили расположение датчика отпечатков пальцев из-за недовольства владельцев предыдущей модели. Вероятнее всего, датчик будет располагаться на задней панели под камерами. Кроме того, дисплей нового смартфона будет увеличен с 6,3 до 6,4 дюйма.

Samsung представит новый Galaxy Note 9 августа.