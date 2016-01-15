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    ​В сети мобильного оператора Азербайджана возникли неполадки

    Azercell Telecom: Сейчас технический отдел уточняет районы, в которых возникли неполадки

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня днем с 14:20 до 15:00 в восточных районах города Баку абоненты Azercell столкнулись с техническими неполадками при звонках и отправке SMS-сообщений.

    Как сообщили в Azercell Telecom в ответ на запрос Report, в сети компании возникли проблемы: "Сейчас проблема устранена. Подробная информация будет дана после того как будут уточнены районы, в которых возникли неполадки в сети. Сейчас этим занимается технический отдел". 

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