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В сети AzStateNet заблокировано около 400 млн вредоносных ссылок 

В сети AzStateNet заблокировано около 400 млн вредоносных ссылок  В первом полугодии текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности с помощью средств защиты нового поколения заблокировала 391,63 млн вредоносных ссылок в государственной сети AzStateNet.
ИКТ
25 июля 2023 г. 12:57
В сети AzStateNet заблокировано около 400 млн вредоносных ссылок 

В первом полугодии текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности с помощью средств защиты нового поколения заблокировала 391,63 млн вредоносных ссылок в государственной сети AzStateNet.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Кроме того, согласно информации, централизованной антивирусной системой было заблокировано 2 млн 808 тыс. вредоносных вирусов, а 49 тыс. 370 вирусосодержащих документов были обнаружены специальными системами защиты и предотвращены от отправки в государственные учреждения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda I yarımildə 400 milyona yaxın zərərli virus bloklanıb

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