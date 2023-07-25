В сети AzStateNet заблокировано около 400 млн вредоносных ссылок 

В первом полугодии текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности с помощью средств защиты нового поколения заблокировала 391,63 млн вредоносных ссылок в государственной сети AzStateNet.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.
Кроме того, согласно информации, централизованной антивирусной системой было заблокировано 2 млн 808 тыс. вредоносных вирусов, а 49 тыс. 370 вирусосодержащих документов были обнаружены специальными системами защиты и предотвращены от отправки в государственные учреждения.