В сети AzStateNet заблокировано около 400 млн вредоносных ссылок

В первом полугодии текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности с помощью средств защиты нового поколения заблокировала 391,63 млн вредоносных ссылок в государственной сети AzStateNet.

В первом полугодии текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности с помощью средств защиты нового поколения заблокировала 391,63 млн вредоносных ссылок в государственной сети AzStateNet.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Кроме того, согласно информации, централизованной антивирусной системой было заблокировано 2 млн 808 тыс. вредоносных вирусов, а 49 тыс. 370 вирусосодержащих документов были обнаружены специальными системами защиты и предотвращены от отправки в государственные учреждения.