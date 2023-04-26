В сети Azstatenet в I квартале выявлено 148 млн вредоносных переходов

В первом квартале этого года в сети Azstatenet, созданной для обеспечения кибербезопасности государственных структур Азербайджана, системами защиты нового поколения было выявлено 148 млн 130 тысяч вредоносных переходов.

В первом квартале этого года в сети Azstatenet, созданной для обеспечения кибербезопасности государственных структур Азербайджана, системами защиты нового поколения было выявлено 148 млн 130 тысяч вредоносных переходов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азер Ахадов на презентации аналитического отчета "Барометр киберпреступности и кибербезопасности в Азербайджане“, опубликованного совместно Европейским Союзом и Советом Европы.

Кроме того, по его словам, в прошлом году было заблокировано около 1 млн вредоносных вирусов: “В том числе 906 600 вредоносных вирусов были заблокированы через централизованную антивирусную систему, а 29 700 вирусосодержащих документов были обнаружены через специальную файловую систему Sandbox. В январе-марте через централизованную почтовую систему, созданную для государственных учреждений, было обработано 7 млн 839 тысяч электронных писем, из которых 6 млн 908 тысяч были доставлены пользователям, 816 тысяч были заблокированы из-за вредного содержания, а 115 тысяч были помещены под карантин”.