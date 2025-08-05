В сети AzStateNet число заблокированных вредоносных ссылок снизилось на 38%

В сети AzStateNet число заблокированных вредоносных ссылок снизилось на 38%

В январе-июле текущего года в сети AzStateNet заблокировано 314,88 млн вредоносных ссылок.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности, это на 38% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период посредством установленной у конечных пользователей центральной антивирусной системы заблокировано 15 млн 846 тыс. 700 вредоносных электронных документов, а защитной системой Sandbox - 62 667, что соответственно в 6 раз больше и на 62% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.