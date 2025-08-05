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В сети AzStateNet число заблокированных вредоносных ссылок снизилось на 38%

В сети AzStateNet число заблокированных вредоносных ссылок снизилось на 38% В сети AzStateNet число заблокированных вредоносных ссылок снизилось на 38%
ИКТ
5 августа 2025 г. 11:35
В сети AzStateNet число заблокированных вредоносных ссылок снизилось на 38%

В январе-июле текущего года в сети AzStateNet заблокировано 314,88 млн вредоносных ссылок.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности, это на 38% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период посредством установленной у конечных пользователей центральной антивирусной системы заблокировано 15 млн 846 тыс. 700 вредоносных электронных документов, а защитной системой Sandbox - 62 667, что соответственно в 6 раз больше и на 62% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке “AzStateNet” şəbəkəsi üzrə bloklanan zərərli keçidlər 38 % azalıb

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