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В сеть утекла информация о новом iPad

В сеть утекла информация о новом iPad Компания Apple сейчас готовит новое поколение фирменных планшетов
ИКТ
9 января 2021 г. 00:40
В сеть утекла информация о новом iPad

Компания Apple сейчас готовит новое поколение фирменных планшетов.

Как передает Report со ссылкой на данные ресурса MacOtakara, Apple представит новые iPad Pro диагональю 11 и 12,9 дюйма в марте 2021 года. При этом 12,9-дюймовая модель окажется немного толще предшественника — на 0,5 мм из-за перехода на экран Mini LED.

Ещё одно изменение в грядущих iPad Pro — модуль основной камеры будет выступать не так сильно. Также на одну треть уменьшится количество отверстий динамиков, а сами динамики изменят своё месторасположение, пишет IXBT.

MacOtakara имеет обширный послужной список по утечкам, связанным с продукцией Apple. Например, в прошлом году ресурс опубликовал фото макетов iPhone 12 и эскизы iPhone SE 2 за несколько месяцев до их анонса.

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