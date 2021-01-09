В сеть утекла информация о новом iPad

Компания Apple сейчас готовит новое поколение фирменных планшетов

Компания Apple сейчас готовит новое поколение фирменных планшетов.

Как передает Report со ссылкой на данные ресурса MacOtakara, Apple представит новые iPad Pro диагональю 11 и 12,9 дюйма в марте 2021 года. При этом 12,9-дюймовая модель окажется немного толще предшественника — на 0,5 мм из-за перехода на экран Mini LED.

Ещё одно изменение в грядущих iPad Pro — модуль основной камеры будет выступать не так сильно. Также на одну треть уменьшится количество отверстий динамиков, а сами динамики изменят своё месторасположение, пишет IXBT.

MacOtakara имеет обширный послужной список по утечкам, связанным с продукцией Apple. Например, в прошлом году ресурс опубликовал фото макетов iPhone 12 и эскизы iPhone SE 2 за несколько месяцев до их анонса.