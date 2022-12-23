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В селе Гедабекского района внедряется технология GPON

В селе Гедабекского района внедряется технология GPON ООО "Азтелеком", принадлежащее министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана, построило в селе Славянка Гедабекского района оптоволоконную сеть на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks).
ИКТ
23 декабря 2022 г. 17:13
В селе Гедабекского района внедряется технология GPON

ООО "Азтелеком", принадлежащее министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана, построило в селе Славянка Гедабекского района оптоволоконную сеть на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks).

Об этом Report сообщили в министерстве.

В результате 1004 домохозяйств села получили возможность подключиться к высокоскоростному интернету. В настоящее время доступ к интернету получили 124 абонента, подключение к сети продолжается.

Желающие подключиться к сети могут обратиться в кол-центр "Азтелеком" по номеру 107, в территориальный отдел (город Гедабек, М.Э.Расулзаде, 35) или через сайт www.aztelekom.az.

В рамках проекта по внедрению современных технологий "Онлайн Азербайджан" в других регионах страны также выполняются плановые работы по обеспечению высокоскоростным интернетом.

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Версия на азербайджанском языке Gədəbəy rayonunun kəndində GPON texnologiyasının tətbiqinə başlanılıb

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