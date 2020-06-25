В ряде сервисов Google будут автоматически удалять информацию о пользователях

Корпорация Google изменит правила хранения данных о пользователях в ряде ее сервисов, информацию будут удалять в автоматическом режиме по истечении срока давности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении генерального директора компании Сундара Пичаи.

Как он подчеркнул, в Google намерены принять дополнительные меры для защиты личных данных пользователей. Пичаи пояснил, что в новых учетных записях в сервисах компании все данные будут автоматически удалять через 18 месяцев после того, когда они были собраны. Это, в частности, касается сведений о том, где находился пользователь указанных приложений, а также информации о поисковых запросах.

Пользователи также могут уменьшить срок, по истечении которого удаляются данные, с 18 месяцев до трех. Кроме того, функцию удаления сведений можно полностью отключить.

Как сообщил Пичаи, информацию с аккаунтов принадлежащего Google портала YouTube будут удалять через 36 месяцев после ее поступления. Этот срок можно будет уменьшить до 18 или трех месяцев.

Отметим, что компания Google ранее неоднократно подвергалась критике за то, что в ее сервисах собирают слишком большой объем данных о пользователях, в том числе без их ведома.