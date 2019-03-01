В Румынии создали инновационный смартфон

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Компания из города Брашов Allview наладила производство новой модели мобильного телефона, обладающего характеристиками, которых нет у смартфонов ни одной из крупных компаний-производителей - Samsung, Apple и Huawei.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Digi 24.

Экран мобильника Allview X6 Extreme занимает всю поверхность гаджета, экран не обрамляет корпус аппарата, это - дисплей full view. На нем нет также ни черной полосы ("челки") как у iPhone 10, ни перфорации ("дырявого экрана") как у новых Galaxy S10.

Фронтальная камера спрятана в корпусе телефона и выдвигается только при использовании. Это, считают специалисты Allview, увеличивает безопасность, так как камера не может быть запущена хакерами без ведома владельца телефона.

Новый Allview X6 Extreme стоит 299 евро, тогда как аналогичные изделия Samsung и Apple продаются примерно за 1 000 евро.