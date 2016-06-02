​В России за оскорбления в соцсетях придется заплатить

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Россияне смогут потребовать компенсацию за оскорбления в социальных сетях. Как сообщает Report со ссылкой на Известия, для этого им необходимо будет нотариально заверить факт оскорблений.

Федеральная нотариальная палата заявила, что нотариусы имеют право заверять скриншоты переписки в социальных сетях, которые подтверждают факты издевательств и оскорблений. Заверенный документ может стать основой для запуска судебного процесса.

Заверить можно как информацию о себе, так и о третьих лицах, а затем использовать нотариально заверенный скриншот в суде в качестве доказательства.

Эксперты считают, что услуга будет пользоваться огромной популярностью. За компенсацией морального вреда в суд будут обращаться не только рядовые пользователи, но и компании, деловую репутацию которых умаляет троллинг.

Однако для того, чтобы выиграть дело, нужно не только сделать скриншот, но и доказать, что страница принадлежат конкретному лицу, определить круг ответчиков. Кроме того, истец должен доказать факт распространения сведений о нем. Это можно сделать в ходе судебного заседания, но лучше подготовиться заранее, ведь оскорбления могут попросту стереть.

Отметим, что за клевету для физических лиц предусмотрен штраф размере 3-5 тыс. рублей (68-113 манатов).