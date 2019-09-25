В России создается аналог SWIFT для платежей бизнеса

«Ростелеком» планирует запустить аналог SWIFT для платежей бизнеса, альтернативный уже существующему решению Центробанка России.

Как передает Report, для этого госкомпания намерена создать совместное предприятие с одним из провайдеров услуги обмена финансовыми сообщениями между банками и корпорациями — «Казначейскими системами» — и интегрировать в ее бизнес свои телеком-технологии, рассказали «Известиям» несколько источников и подтвердил гендиректор «Казначейских систем» Александр Гришин.

По его словам, прямая покупка доли в его компании не рассматривается, речь идет о создании совместного предприятия. Он уточнил: «Казначейские системы» уже договорились о том, чтобы предоставлять свои сервисы на базе оборудования «Ростелекома».

Источник, близкий к «Ростелекому», подтвердил, что «Казначейские системы» будут арендовать дата-центры госкомпании, а в дальнейшем планируют продвигать свое решение корпоративным клиентам оператора по агентскому принципу. Однако конкретных договоренностей пока нет, подчеркнул собеседник «Известий».

Основные игроки на российском рынке обмена финансовой информацией — это SWIFT, CyberFT (принадлежит компании CyberPlat) и Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Первый вариант несет санкционные риски и стоит довольно дорого. Второй предлагается частной компанией, что не всегда устраивает клиентов, которым необходимы твердые гарантии бесперебойности платежей и защиты от форс-мажорных обстоятельств. А СПФС не до конца адаптирована под форматы корпораций, поскольку изначально создавалась как решение исключительно для банков, рассказал «Известиям» президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец. Но позднее ЦБ предложил свою разработку и компаниям нефинансового сектора.

Необходимость создания в России альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями появилась после угрозы санкций в виде отключения нашей страны от международной сети SWIFT, напоминают «Известия».