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В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей (порядка 1218 долларов по курсу на 13 декабря), что стало рекордом с момента выхода смартфона. 

Как передает Report, об этом сообщает портал Hi-tech.mail.

Отмечается, что на старте продаж гаджет стоил примерно сто тысяч рублей (1582 доллара). Сейчас же базовую версию смартфона с 64 гигабайт памяти можно приобрести за 76 990 рублей (1218 долларов).При этом минимальная стоимость iPhone 11 с аналогичным накопителем составляет 52 тысяч рублей (822 доллара).
Рекомендованная розничная цена на iPhone 11 Pro Max в России начинается с 99 990 рублей (1581  доллара).
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