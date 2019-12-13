В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей (порядка 1218 долларов по курсу на 13 декабря), что стало рекордом с момента выхода смартфона.

Как передает Report, об этом сообщает портал Hi-tech.mail.

Отмечается, что на старте продаж гаджет стоил примерно сто тысяч рублей (доллара). Сейчас же базовую версию смартфона сгигабайт памяти можно приобрести зарублей (1218 долларов).При этом минимальная стоимость iPhone 11 с аналогичным накопителем составляеттысяч рублейдоллара).Рекомендованная розничная цена на iPhone 11 Pro Max в России начинается срублей (доллара).