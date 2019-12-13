В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей (порядка 1218 долларов по курсу на 13 декабря), что стало рекордом с момента выхода смартфона.
Как передает Report, об этом сообщает портал Hi-tech.mail.Отмечается, что на старте продаж гаджет стоил примерно сто тысяч рублей (1582 доллара). Сейчас же базовую версию смартфона с 64 гигабайт памяти можно приобрести за 76 990 рублей (1218 долларов).При этом минимальная стоимость iPhone 11 с аналогичным накопителем составляет 52 тысяч рублей (822 доллара).
Рекомендованная розничная цена на iPhone 11 Pro Max в России начинается с 99 990 рублей (1581 доллара).
Economic DepartmentАвтор новости