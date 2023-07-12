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В России разработали новый материал для фильтрации радиоактивной воды

В России разработали новый материал для фильтрации радиоактивной воды Ученые Института наукоемких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) улучшили технологию синтеза сорбента с использованием полиэтилена, благодаря чему эффективность извлечения радионуклида цезия-137 из жидких рад
ИКТ
12 июля 2023 г. 08:57
В России разработали новый материал для фильтрации радиоактивной воды

Ученые Института наукоемких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) улучшили технологию синтеза сорбента с использованием полиэтилена, благодаря чему эффективность извлечения радионуклида цезия-137 из жидких радиоактивных отходов возросла в несколько раз.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Разработанное учеными ДВФУ сорбирующее изделие представляет собой порошок, состоящий из сорбента - специального вещества для очистки от вредных и опасных примесей - и носителя - вещества, закрепляющего сорбент. В основу сорбента вошли смешанные ферроцианиды, которые избирательно поглощают опасные радиоактивные вещества - радионуклиды, в частности, цезий-137. Носителем выступает полиэтилен высокого давления, для которого характерна низкая температура плавления и плотность. Он обеспечивает устойчивость к влаге и механическую стойкость сорбента", - сообщили в пресс-службе.

Преимущество изделия над аналогами также заключается в пропорции сорбента и носителя - 80% к 20%. Такое соотношение обеспечивает полный переход частиц радионуклида на сорбент, а значит, высокую степень эффективной очистки водных сред от радиоактивных загрязнителей. Согласно полученным результатам испытаний, сорбционные характеристики материала, разработанного учеными ДВФУ, в несколько раз превышают значения других промышленных сорбентов.

"Сочетание смешанного ферроцианида Ni-K с полиэтиленом высокого давления по эффективности в несколько раз превышает показатели материалов, используемых в атомной промышленности. Наше сорбирующее изделие достигает 99% очистки морской воды от ионов цезия. Кроме того, использование полиэтилена в составе делает процесс синтеза сорбента проще и дешевле", - рассказал руководитель проекта, кандидат химических наук и старший преподаватель департамента ядерных технологий института Артур Драньков, которого процитировали в пресс-службе. Технология уже запатентована.

Цезий-137 является одним из наиболее опасных радионуклидов антропогенного происхождения, входящих в состав жидких радиоактивных отходов. Он накапливается в окружающей среде и живых организмах, влияет на органы, ткани и генетический аппарат человека, приводя к развитию раковых клеток.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya radioaktiv suyun süzülməsi üçün yeni texnologiya hazırlayıb

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