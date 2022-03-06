О нас
Аудио новости

В России ограничат доступ к приложению Zello

В России ограничат доступ к приложению Zello Роскомнадзор потребовал от интернет-ресурса Zello прекратить рассылку пользователям недостоверной информации о специальной операции в Украине.
ИКТ
6 марта 2022 г. 12:41

Роскомнадзор потребовал от интернет-ресурса Zello прекратить рассылку пользователям недостоверной информации о специальной операции в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Роскомнадзор, на основании решения, направил администрации американского интернет-ресурса Zello (Zello Inc.) требование прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что администрация интернет-ресурса Zello в установленный законом срок требование Роскомнадзора не выполнила.

"В связи с неисполнением администрацией Zello требования Роскомнадзора в течение 24 часов доступ к этому приложению на территории Российской Федерации будет ограничен", - добавляется в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Азерпочт будет работать в праздничные дни
"Азерпочт" будет работать в праздничные дни
5 марта 2022 г. 17:11
Microsoft приостанавливает бизнес в России
Microsoft приостанавливает бизнес в России
4 марта 2022 г. 19:25
Как ситуация в Украине влияет на кибербезопасность и кибератаки?
Как ситуация в Украине влияет на кибербезопасность и кибератаки?
4 марта 2022 г. 17:51
В Азербайджан ожидается приток İT-специалистов
В Азербайджан ожидается приток İT-специалистов
4 марта 2022 г. 16:28
В работе Facebook в России произошел сбой
В работе Facebook в России произошел сбой
4 марта 2022 г. 03:32
В Баку пройдет чемпионат Европы по киберспорту
В Баку пройдет чемпионат Европы по киберспорту
3 марта 2022 г. 13:13
Google заблокировал в Play Store приложения, связанные с RT и Sputnik
Google заблокировал в Play Store приложения, связанные с RT и Sputnik
2 марта 2022 г. 10:12
В работе Telegram произошел глобальный сбой
В работе Telegram произошел глобальный сбой
1 марта 2022 г. 22:51
В Баку состоится международный стартап-саммит Take Off Baku
В Баку состоится международный стартап-саммит Take Off Baku
1 марта 2022 г. 17:49
В Азербайджане будет создан электронный портал конкурентоспособности
В Азербайджане будет создан электронный портал конкурентоспособности
1 марта 2022 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi