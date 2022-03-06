В России ограничат доступ к приложению Zello

Роскомнадзор потребовал от интернет-ресурса Zello прекратить рассылку пользователям недостоверной информации о специальной операции в Украине.

Роскомнадзор потребовал от интернет-ресурса Zello прекратить рассылку пользователям недостоверной информации о специальной операции в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в сообщении ведомства.

"Роскомнадзор, на основании решения, направил администрации американского интернет-ресурса Zello (Zello Inc.) требование прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что администрация интернет-ресурса Zello в установленный законом срок требование Роскомнадзора не выполнила.

"В связи с неисполнением администрацией Zello требования Роскомнадзора в течение 24 часов доступ к этому приложению на территории Российской Федерации будет ограничен", - добавляется в сообщении.