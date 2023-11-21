В регионе СПЕКА могут создать единую сеть оптоволоконных распределительных центров

В регионе Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) может быть создана единая сеть оптоволоконных распределительных центров.

В регионе Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) может быть создана единая сеть оптоволоконных распределительных центров.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Ахлиддин Нуриддинзода, выступая на экономическом форуме СПЕКА-2023 в Баку.

Он отметил, что эта инициатива многократно увеличит взаимную торговлю среди стран региона, в том числе в сфере сельского хозяйства.

"За последние годы регион СПЕКА добился определенных успехов в развитии цифровизации. Наши страны обладают большим потенциалом в этой сфере, который еще не был использован. У нас также есть ряд предложений, которые поспособствуют устойчивому развитию и расширению связей. Предлагаем упростить торговые процедуры и постепенно увеличить объем электронной торговли в регионе СПЕКА. Мы также можем реализовать совместные проекты в области цифровых технологий, подготовить ИТ-специалистов. Кроме того, Таджикистан предлагает развивать инфраструктуру цифровой экономики", - добавил Нуриддинзода.

СПЕКА была основана в 1998 году. Государствами-членами программы являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. Целью программы является развитие сотрудничества между странами и поддержка их интеграции в мировую экономику. В этом году Азербайджан председательствует в СПЕКА.