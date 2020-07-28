В регионах установлены электронные АТС

Также увеличена номерная емкость действующих ЭАТС

ООО "Азтелеком" Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана установило новые электронные АТС и увеличило номерную емкость в ряде регионов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В частности, сданы в эксплуатацию новые электронные АТС в селах Кулуллу (Исмаиллинский район), Гарадаглы (Гедабекский), Абдаллы (Габалинский), Бадиргала (Гусарский), Самедабад (Билясуварский), Тезекенд (Агдамский), Поладлы ( Гобустанский), Наваи (Гаджигабульский) и на проспекте Узеира Гаджибекова Агджебединского района.

Кроме того, увеличена номерная емкость действующих ЭАТС в селах Тезекенд (Агдам), Мамедагали (Габала), Гезбарах, Даначы, Лахыдж (Загатала), Поладлы (Гобустан), Наваи (Гаджигабул).