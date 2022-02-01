В рамках ”Teknofest“ пройдет хакатон ”Smart Qarabağ"

Для студентов, стартапов и предпринимателей, желающих принять активное участие в программе возрождения Карабаха и имеющих инновационные проекты по концепции “Смарт город”, создается уникальная возможность презентации в рамках фестиваля аэрокосмических тех

Для студентов, стартапов и предпринимателей, желающих принять активное участие в программе возрождения Карабаха и имеющих инновационные проекты по концепции “Смарт город”, создается уникальная возможность презентации в рамках фестиваля аэрокосмических технологий “Teknofest”.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, "Teknofest“ впервые пройдет в Баку с 26 по 29 мая этого года.

Одним из самых интересных конкурсов фестиваля в Баку является хакатон “Smart Qarabağ”.

Уже началась регистрация на хакатон ”Smart Qarabağ“, который будет проводиться по концепции ”Умный город“, включающей в себя облачные технологии, искусственный интеллект, машинное обучение и другие передовые технологии. Хакатон охватывает образование, сельское хозяйство, транспорт, домашнее хозяйство, энергопотребление, потребление воды, окружающую среду и безопасность.

Призовой фонд в хакатоне "Smart Qarabağ" составляет 10 000 долларов США за 1 место, 5 000 долларов США за 2 место и 3 000 долларов США за 3 место.

Последняя дата подачи заявки на участие в хакатоне - 16 марта.