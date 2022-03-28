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В рамках TEKNOFEST Azerbaijan будет организовано флайборд-шоу

В рамках TEKNOFEST Azerbaijan будет организовано флайборд-шоу В рамках аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan, который пройдет 26-29 мая в Баку, наряду с технологическими конкурсами и мероприятиями, для жителей и гостей столицы будут организованы развлекательные программы.
ИКТ
28 марта 2022 г. 17:32
В рамках TEKNOFEST Azerbaijan будет организовано флайборд-шоу

В рамках аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan, который пройдет 26-29 мая в Баку, наряду с технологическими конкурсами и мероприятиями, для жителей и гостей столицы будут организованы развлекательные программы.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

В рамках фестиваля в Баку впервые пройдет флайборд-шоу на воде, в котором выступит известный испанский флайбордист Линдси Маккуин. Он успешно выступал на чемпионатах мира по флайборду в Катаре и ОАЭ.

Шоу будет проходить в течение 4 дней, 2 раза в день.

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Версия на английском языке Entertainment program to be organized within TEKNOFEST Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке “TEKNOFEST Azərbaycan” çərçivəsində əyləncə proqramı təşkil olunacaq

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