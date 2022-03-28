В рамках TEKNOFEST Azerbaijan будет организовано флайборд-шоу

В рамках аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan, который пройдет 26-29 мая в Баку, наряду с технологическими конкурсами и мероприятиями, для жителей и гостей столицы будут организованы развлекательные программы.

В рамках аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan, который пройдет 26-29 мая в Баку, наряду с технологическими конкурсами и мероприятиями, для жителей и гостей столицы будут организованы развлекательные программы.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

В рамках фестиваля в Баку впервые пройдет флайборд-шоу на воде, в котором выступит известный испанский флайбордист Линдси Маккуин. Он успешно выступал на чемпионатах мира по флайборду в Катаре и ОАЭ.

Шоу будет проходить в течение 4 дней, 2 раза в день.