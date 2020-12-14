О нас
Report Georgia
Аудио новости

В работе YouTube и других сервисов Google произошел масштабный сбой

В работе YouTube и других сервисов Google произошел масштабный сбой В частности, возникали проблемы при попытки зайти на Youtube, Gmail и другие сайты корпорации
ИКТ
14 декабря 2020 г. 16:40
В работе YouTube и других сервисов Google произошел масштабный сбой

Пользователи Google столкнулись со сбоем в работе сервисов компании, следует из данных Downdetector, который отслеживает отключения на популярных интернет-ресурсах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в частности, возникали проблемы при попытки зайти на Youtube, Gmail и другие сайты корпорации. По последним данным неполадки зафиксированы в Азербайджане, России, Германии, а также Великобритании, Италии и других европейских странах.

У 86% пользователей Google не получалось войти в учетную запись, у 13% были сложности с поиском.

Около 76% пользователей почты от Google пожаловались на проблемы с входом в учетную запись, 17% заявили о технических неполадках с сайтом, у еще пяти процентов возникли сложности с получением сообщений на почту.

О проблемах с YouTube сообщили 49% посетителей, 45% рассказали о перебоях при просмотре видео, еще четыре процента не смогли авторизоваться на сайте.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Жители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
ФотоЖители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
10 декабря 2020 г. 17:51
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
10 декабря 2020 г. 17:26
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
14 декабря 2020 г. 10:03
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
13 декабря 2020 г. 19:38
Политолог: Реваншизм в Армении закончится уничтожением ее государственности
Политолог: Реваншизм в Армении закончится уничтожением ее государственности
9 декабря 2020 г. 16:05
Азербайджан предупредил Армению
Азербайджан предупредил Армению
13 декабря 2020 г. 13:34
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
14 декабря 2020 г. 15:02
Армяне совершили теракты и диверсии в Гадруте, есть убитые и раненые
Армяне совершили теракты и диверсии в Гадруте, есть убитые и раненые
13 декабря 2020 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi