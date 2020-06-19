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В работе WhatsApp произошел сбой

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в пятницу в ряде стран мира. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Германии, Италии, Великобритании, Испании, Нидерландов), Сингапура, Индии, ОАЭ, США и ряда стран Латинской Америки (Мексики, Бразилии, Аргентины, Перу, Колумбии). 

Около 67% пользователей WhatsApp, сообщивших о проблемах, не могут посмотреть, когда их контакты в последний раз были в сети, 28% испытывают проблемы с соединением, еще 4% не могут войти в свою учетную запись.

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