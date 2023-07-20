В Азербайджане восстановлена работа мессенджера WhatsApp

Восстановлена работа мессенджера WhatsApp.
Как передает Report, в настоящее время азербайджанские пользователи могут отправлять и принимать сообщения в штатном режиме.
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Масштабный сбой в работе мессенджера WhatsApp наблюдается в нескольких странах.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По данным сервиса, пользователи жалуются на проблемы при отправке и получении сообщений, а также на неполадки в работе приложения и сайта.
Наибольшее число отчетов о сбоях зафиксировано в Нидерландах, Германии, Великобритании, Испании, США и Франции.
Азербайджанские пользователи также испытывают проблемы при использовании WhatsApp.