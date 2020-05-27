​В работе Twitter снова произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в среду в ряде стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, Франции, Нидерландах, США, Малайзии и Японии.

По информации сервиса, большая часть пользователей (49%) испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad. Еще 36% жалуются на сбои в работе сайта, 13% столкнулись с проблемами с приложением для Android.