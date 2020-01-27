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В работе Twitter произошел сбой

В работе Twitter произошел сбойde

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в воскресенье в ряде стран по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Японии и ряда стран Европы (Великобритании, Испании, Франции, Нидерландов). 

В России с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и других городов.

По данным сервиса, 47% пользователей испытывают трудности с использованием приложения для iPhone или iPad. 35% не могут зайти на сайт соцсети.

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