В работе TikTok произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в ряде стран

Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в ряде стран.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector , отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, сбои начались с 10:37 по времени восточного побережья США. Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании, Германии и Франции.

По его данным, у 74 процентов сообщивших о неполадках американских пользователей имеются проблемы с просмотром видео, 18 процентов не могут зайти в свою учетную запись, еще 7 процентов не могут опубликовать файлы в соцсети.

Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram.