В работе TikTok произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в ряде стран.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте сервиса
По его данным, сбои начались с 10:37 по времени восточного побережья США. Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании, Германии и Франции.
По его данным, у 74 процентов сообщивших о неполадках американских пользователей имеются проблемы с просмотром видео, 18 процентов не могут зайти в свою учетную запись, еще 7 процентов не могут опубликовать файлы в соцсети.
Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram.