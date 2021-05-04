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В работе TikTok произошел сбой

В работе TikTok произошел сбой Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в ряде стран
ИКТ
4 мая 2021 г. 01:57
В работе TikTok произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в ряде стран.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, сбои начались с 10:37 по времени восточного побережья США. Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании, Германии и Франции.

По его данным, у 74 процентов сообщивших о неполадках американских пользователей имеются проблемы с просмотром видео, 18 процентов не могут зайти в свою учетную запись, еще 7 процентов не могут опубликовать файлы в соцсети.

Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram.

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