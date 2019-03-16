В работе Telegram произошел масштабный сбой

Пользователи Telegram в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбой в работе Telegram произошел около 16:00 по Бакинскому времени. По данным портала, пользователи испытывают сложности с получением и отправкой сообщений (48 процента), соединением (43 процента) и входом в систему (7 процента).

На сбои в работе Telegram жалуются пользователи, проживающие в России, Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Турции, Бразилии, США и других странах.