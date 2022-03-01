В работе Telegram произошел глобальный сбой

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе.

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Так, по состоянию на 21.42 (бакинское время) было зафиксировано 155 жалоб: 44% пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу, 32% - на проблемы с получением сообщений, еще 21% - на проблемы с приложением.

С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Германии, Нидерландов и ряда других стран.